بالصور.. متحف كفرالشيخ يستقبل مجموعة تماثيل ضخمة تمهيدا لافتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل متحف كفرالشيخ مجموعة من القطع الأثرية الضخمة من منطقة تل الفراعين الأثرية بمحافظة كفرالشيخ، وذلك تمهيداً لعرضها الدائم بمتحف كفر الشيخ المقرر افتتاحه قريبًا.

ومن جانبه أجرى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار يرافقه العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، وأحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، ومؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، جولة تفقدية لمتحف كفرالشيخ لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي.

وأكد وزيري، أن عملية نقل القطع الأثرية تمت بعناية ودقة شديدة وفقا للطرق والمعايير العلمية المتعارف عليها دوليًا، وأن التماثيل التي تم نقلها للمتحف هي تماثيل تصور الملك رمسيس الثاني واقفا وجالسا ومع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، وعدد ٢ كتلة حجرية (عنصر معماري)، ورأس لأحد ملوك الأسرة ٣٠.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير، أن الأعمال الإنشائية بالمتحف انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب على نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.

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وقال أحمد عبيد، إنه تم تفقد الموقع العام للمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة كفرالشيخ من رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي لواجهة المتحف والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق، بالإضافة إلى تفقد المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات إرشادية، بالإضافة إلى مراجعة أعمال تثبيت فتارين العرض المتحفي الجاري تنفيذه عن طريق الشركة المصرية للبصريات.

كما تم تفقد طرق تثبيت الآثار داخل الفتارين ومراجعة أساليب تركيب المعروضات داخل الفتارين.

وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى أن سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفرالشيخ يدور حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ ويبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

وأشار مؤمن عثمان، إلى أن متحف كفرالشيخ هو أحد المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة ٦٦٧٠ م٢ وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفرالشيخ.