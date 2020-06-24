قبل عودة العمل أول يوليو.. ننشر ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط السلامة الصحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والتي من المقرر فتحها تدريجيًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع عودة حركة السياحة الوافدة.

ويأتي ذلك لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم في ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات الاحترازية ما يلي:

- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يومياً قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يومياً والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات) لجميع العاملين.

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

Advertisements

- توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط).

وفي حالة الأفواج السياحية والرحلات

- عدم تجاوز عدد الفوج السياحي ٢٥ فرداً (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

- قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.

- مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:

٢٠٠ زائر/ ساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و١٠٠ زائر/ الساعة بالمتاحف الأخرى.​

من ١٠ – ١٥ زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

- التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى ٤٨ ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن ١٥ فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من ٥ رحلات في اليوم الواحد.