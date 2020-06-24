بالمواعيد.. مصر للطيران تعلن جدول الرحلات اعتبارًا من أول يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف رحلاتها إلى عدة وجهات، وإتاحة الحجز على الرحلات لجميع الراغبين في السفر بعد قرار وزير الطيران المدني محمد منار بعودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية في الأول من شهر يوليو.

وفيما يلي جدول الرحلات الدوليه التي تسيرها شركة مصر للطيران:

1- الرحلات خلال الفترة بين 01 يوليو - 07 يوليو

(أبوظبي، دبي، الشارقة، أديس أبابا، امستردام، أثينا، بيروت، برلين، بروكسيل، بودابست، كوبنهاجن، أربيل، فرانكفورت، إسطنبول، لندن، ميلان، ميونيخ، نيويورك، باريس، فيينا، واشنطن، تورونتو).

2- الرحلات خلال الفترة بين 08 يوليو -14 يوليو

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(بغداد، دار السلام، جوانزو، جنيف).

3- الرحلات بداية من 15 يوليو

(برشلونة، دار السلام، مدريد).

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعا وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية.

وطالبت الشركة، الركاب الذين حجزوا قبل 15 يونيو بمراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر المقبل.