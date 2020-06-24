أخبار مصر | السياحة تستعرض ضوابط فتح المتاحف والمواقع الأثرية أول يوليو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة تستعرض ضوابط فتح المتاحف والمواقع الأثرية أول يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، افتتاح المتاحف والمواقع الأثرية تدريجيا بداية من شهر يوليو المقبل مع استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر، وذلك فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.

واجتمع اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار مع الدكتور مصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات المجلس للتأكيد على ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها الوزارة لتطبيقها في المتاحف والمواقع، وذلك لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

وخلال الاجتماع تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي سيتم إعادة افتتاحها للجمهور قبل نهاية شهر يونيو الجاري وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتاى بمحافظة الإسكندرية.

وقام وزير السياحة والآثار بإعادة افتتاح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم الخميس الماضي، كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة خطة الافتتاحات الأثرية الجديدة خلال الستين يوم القادمة وفقا للجدول الزمني المحدد لها ومنها قصر البارون بحي مصر الجديدة، ومتاحف كل من شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف