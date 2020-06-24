أخبار مصر | بعد تعيينه رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. كرم جبر يوجه رسالة لمكرم محمد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. كرم جبر يوجه رسالة لمكرم محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه توجه لزيارة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، بعد تعيينه رئيصا للمجلس خلفًا له، وذلك اعترافاًا بدوره الكبير في خدمة قضايا الحريات العامة، والوقوف في ظهر الدولة المصرية، مدافعًا قويًا عن قضاياها وتحدياتها

وأضاف "جبر" أنه قام بزيارة لمنزل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وقدم له الشكر على الدور العظيم في المجلس خلال الفترة التي تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التي لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مساندًا بالمشورة والرأي والخبرة.

ومن جانبه وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، التهنة للكاتب الصحفي كبر جبر، على رئاسة المجلس، مؤكدًا سعادته بتوليه المنصب، وأنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، لافتًا إلى أنه لن يبخل في أي وقت في تقديم خبرته، استكمالًا للمسيرة التي قادها بنجاح.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:



- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"



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- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"



- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"