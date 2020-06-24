أخبار مصر | السياحة والآثار: انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، إن الأعمال الإنشائية في متحف كفر الشيخ انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب علي نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.
جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، اليوم الأربعاء، في المتحف لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، وشهد الجولة العميد مهندس هشام سمير وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار.
وقال أحمد عبيد إنه خلال الجولة تم تفقد الموقع العام للمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة كفر الشيخ.
وتضمنت تلك الأعمال رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمتحف وإظهار المدخل الرئيسي لواجهته والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق.
كما تم تفقد المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات ارشادية.
وتم مراجعة أعمال تثبيت فتارين العرض المتحفي الجاري تنفيذه عن طريق الشركة المصرية للبصريات، كما تم تفقد طرق تثبيت الآثار داخل الفتارين ومراجعة أساليب تركيب المعروضات داخل الفتارين.
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أصدرت وزارة السياحة والآثار دليلًا استرشاديًا للتعرف على الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع والمتاحف الأثرية ومختلف الأنشطة السياحية، لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني الطيران ووزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري للغرف السياحية.
وجاء ضمن الدليل الاسترشادي ضوابط زيارة المواقع والمتاحف الأثرية كالتالي:
تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.
• قياس درجة حرارة العاملين يوميًا، والزائرين قبل الزيارة.
وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.
وبخصوص الأفواج السياحية والرحلات وضعت الوزارة عدة اشتراطات وهي:
. عدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردًا (لحين إشعار آخر)، والتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.
2. قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين والمرافقين لهم.
3. مراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية، مع وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة كالتالي:
200 زائر في الساعة بالمتحف المصري بالتحرير، و100 زائر الساعة في المتاحف الأخرى.
• من 10 إلى 15 زائر لزيارة أي هرم أو مقبرة أثرية من الداخل وذلك حسب مساحة الأثر.
التزام رحلات المدارس والجامعات والجهات الحكومية بإخطار المواقع الأثرية والمتاحف قبل موعد الزيارة بحد أدنى 48 ساعة، على ألَا يزيد العدد بالرحلة عن 15 فردا مع كل مشرف، وعدم السماح بأكثر من 5 رحلات في اليوم الواحد.