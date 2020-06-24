أخبار مصر | السياحة والآثار: انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: انتهاء الأعمال الإنشائية لمتحف كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، إن الأعمال الإنشائية في متحف كفر الشيخ انتهت تماما وكذلك أعمال الإضاءة والتجارب علي نظام الإنذار ضد الحرائق، كما تم الانتهاء من أعمال تأمين المتحف بأنظمة المراقبة بالكاميرات.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، اليوم الأربعاء، في المتحف لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، وشهد الجولة العميد مهندس هشام سمير وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار.

وقال أحمد عبيد إنه خلال الجولة تم تفقد الموقع العام للمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالتنسيق مع أجهزة محافظة كفر الشيخ.

وتضمنت تلك الأعمال رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمتحف وإظهار المدخل الرئيسي لواجهته والمنطقة المحيطة بالمظهر اللائق.

كما تم تفقد المباني الخدمية وأعمال تنسيق الموقع من الداخل ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والخرائط التوضيحية ولوحات ارشادية.

وتم مراجعة أعمال تثبيت فتارين العرض المتحفي الجاري تنفيذه عن طريق الشركة المصرية للبصريات، كما تم تفقد طرق تثبيت الآثار داخل الفتارين ومراجعة أساليب تركيب المعروضات داخل الفتارين.

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