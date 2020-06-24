أخبار مصر | قبل افتتاحه.. تعرف على قصة عرض متحف كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. تعرف على قصة عرض متحف كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن سيناريو العرض المتحفي لمتحف كفر الشيخ يدور حول عرض موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، اليوم، في المتحف لمتابعة مستجدات سير الأعمال بالمتحف، وعملية وضع القطع الاثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي، وشهد الجولة العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، و أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للآثار.

وتابع مبروك أن سيناريو العرض يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة؛ كما يبرز سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة مثل: الطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ.

إلى جانب تسليط الضوء علي مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفر الشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ كما يبرز العرض المتحفي بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

وأشار مؤمن عثمان الي ان متحف كفر الشيخ هو أحد المتاحف التي تنفذها وتمولها وزارة السياحة والآثار ويقع على مساحة ٦٦٧٠ م٢ وهو مكون من ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ.

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