أخبار مصر | تقديرًا له.. كرم جبر يبدأ توليه رئاسة "الأعلى للإعلام" بزيارة مكرم محمد في منزله (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تقديرًا له.. كرم جبر يبدأ توليه رئاسة "الأعلى للإعلام" بزيارة مكرم محمد في منزله (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الرئيس السابق للمجلس، في منزله، بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي له، منذ قليل، وتكليف برئاسة المجلس، خلفًا للهيئة الوطنية للصحافة.



وهنأ مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي كرم جبر بتوليه رئاسة المجلس، وتوجه كرم بالشكر لمكرم على ما بذله من مجهود خلال رئاسته للمجلس طوال 4 سنوات.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

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- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"