أخبار مصر | بعد تعيينه رئيسًا لـ"الوطنية للصحافة".. عبدالصادق الشوربجي يشكر كرم جبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تعيينه رئيسًا لـ"الوطنية للصحافة".. عبدالصادق الشوربجي يشكر كرم جبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أول الملفات التي يوليها اهتمامصا بعد تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، هي النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية، وتطوير المحتوى الورقي والإلكتروني، بالإضافة إلى العمل على تقليل نزيف الخسائر.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن النهوض بمهنة الصحافة لم يعد أمرًا سهلًا، خاصة في ظل نزيف الخسائر الذي تعاني منها المؤسسات القومية، وانحسار المبيعات، بالإضافة إلى الخسائر التي تعرضت لها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.



وأكد "الشوربجي" أن الكاتب الصحفي كرم جبر يستحق أن يكون رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لما قدمه خلال توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة من جهد، خاصة في خطة إصلاح المؤسسات القومية، موجهًا له الشكر على ما بذله في الهيئة خلال تشكيلها السابق.



وأقر السيسي تعيين المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، والذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورين 4 سنوات.

وضمت الهيئة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

Advertisements



- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"