شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نسعى لميكنة الخدمات لأصحاب المعاشات وإتاحة الصرف على الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات والحوار معهم، وتسعى لتحسين أوضاعهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق أعلى العوائد من استثمار أموال المعاشات.

وأضافت «القباج»، خلال استقبالها وفد أصحاب المعاشات ضم النائب البرلمانى السابق البدرى فرغلى، وعددا من أصحاب المعاشات، أن الوزارة تسعى لميكنة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وربط كافة مكاتب التأمينات بالصندوقين الحكومى والعام والخاص، واستخدام حلول تكنولوجية جديدة، منها إتاحة صرف المعاشات على التليفون المحمول وتفعيل تطبيق الهاتف «معاشى»، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأصحاب المعاشات وتكليفاته الدائمة بتجويد الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل الحوار معهم على كافة المستويات.

ولفتت إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، بما يضمن تفعيل كافة الامتيازات المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية رقم 48 لسنة 2019.

في سياق متصل، وافقت «القباج» على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441/ 2020 بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442/ 2021، دون تقديم طلب جديد، في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية، بقصر إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

بلغ عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام نحو 31 ألف مواطن للفوز بـ12 ألف تأشيرة مخصصة هذا العام لحج الجمعيات، وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة، إنه ستتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح، والبالغ عددهم 669 متقدما للإشراف.

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