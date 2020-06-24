شكرا لقرائتكم خبر عن شوادر لبيع لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الإجراءات اللازمة لإقامة شوادر لبيع اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة للمحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة، وذلك عن طريق التوسع في إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة لطرحها بأسعار مناسبة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ناقش الاجتماع عددا من الخطوات المبدئية لإقامة شادر «أضحى مبارك» خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بإشراف ومتابعة من أجهزة المحافظة المعنية، على أن يتم التوسع في إقامة تلك الشوادر وتعميمها بباقى الوحدات المحلية، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية والسودانية المذبوحة من الأبقار واللحوم المجمدة والخراف الحية بأسعار مناسبة، وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من اللحوم خلال العيد، حيث يشارك في إقامة وتنظيم الشادر الغرفة التجارية والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحت إشراف بيطري وصحى من الطب البيطري، والطب الوقائي بالصحة.

وشدد السكرتير العام على أهمية تنفيذ توجيهات المحافظ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك الشوادر بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحدمن انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة الشوادر، فضلاً عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالارشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.

حضر الاجتماع المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وسيد بركات رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وسيد الصيفي مفتش تموين بمباحث تموين بني سويف وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.