شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات السيسي.. كرم جبر يزور مكرم محمد أحمد في منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار كرم جبر، الرئيس الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس السابق للمجلس، مكرم محمد أحمد، في منزله.

واطمأن «جبر» على رئيس المجلس السابق، فيما هنأه الأخير على توليه المنصب الجديد خلفًا له.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر الذي شغل منصبه السابق عبدالصادق الشوربجي.

ودخل الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما دخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

Advertisements