شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وخروج 6 حالات كورونا من مستشفى عزل الباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل مستشفى عزل الباجور بمحافظة المنوفية، الأربعاء، بشفاء وخروج 6 حالات جديدة، وتحسن 6 حالات أخرى. وأكد الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، في بيان، أن إجمالي حالات الشفاء من مرضى كورونا داخل المستشفيات المخصصة للعزل بالمحافظة بلغ ١١٣٥ حالة و٤٦٢ حالة تحسن، مشيرًا إلى استمرار الأطقم الطبية في تقديم أقصى درجات الرعاية للمرضى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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