شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجديد لـ«الوطنية للصحافة» يتعهد بالعمل 24 ساعة لإنهاء خطة التطوير والإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجديد، إن خطة العمل القادمة ستكون من حيث انتهت إليه الهيئة السابقة في كافة الملفات، والعمل خلال الفترة المقبلة بشكل جماعي مع فريق الهيئة المشكل، وسوف نعمل في الملفات الصحفية والإدارية في كافة المؤسسات الصحفية.

وأشار إلى أن هناك ملفات كثيرة مفتوحة ولا بد من استكمالها، وأنه سيعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء كافة الملفات وخطة التطوير والإصلاح، وعلى رأسها إنهاء خطة إصلاح الصحافة القومية مؤكداً أن المرحلة المقبلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى كافة الجهود.

ووجه المهندس عبدالصادق الشوربجى الشكر للهيئة السابقة على ما تم إنجازه في العديد من الملفات، مشيرا إلى أنهم بذلوا مجهودا ضخما طوال السنوات الماضية.