شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مدير «تعليم المنوفية» مع رؤساء لجان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد أحمد سويد، مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعًا مع مديري الإدارات وبحضور رؤساء لجان الثانوية العامة بنطاق المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. واستعرض «سويد» متابعة خطة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والخاصة بضمان المتابعة الجادة وحسن سير العملية الامتحانية بلجان الثانوية العامة والمساعدة في حل جميع المعوقات وإزالة السلبيات التي رصدتها غرفة عمليات الوزارة والمديرية. وأكد «سويد» وجود تعليمات مشددة للتوجيه المالي والإداري لمتابعة كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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