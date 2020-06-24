شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 796 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، حملاتها التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية شنت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية بمركز منيا القمح لضبط سوق الدواء البيطري والأدوية والعيادات المخالفة، تم من خلالها تحرير محضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية دون ترخيص وضبط ٧٩٦ عبوة لـ٨ أصناف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتحررت المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.