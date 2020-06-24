شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجديد لـ«الوطنية للصحافة»: هدفي استكمال مراحل إصلاح الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالصادق الشوربجي، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيعمل بتوليه المنصب الجديد على استكمال ما بدأته الهيئة من ملفات للنهوض بالصحافة القومية.

وقال «الشوربجي» إن «هدفنا الرئيسي هو النهوض بمهنة الصحافة، والعمل سيكون مؤسسيًا بمشاركة جميع أعضاء الهيئة وبالتشاور معهم، وسنعمل على تقديم رؤيتنا لكل شيء يخص هذا الملف المهم».

وتوجه «الشوربجي» بالشكر للهيئة السابقة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها، قائلا: «سأبدأ من حيث انتهت الهيئة السابقة في خطة إصلاح الصحافة القومية، فقد قاموا بعمل مميز جدا وسيتم التشاور مع الجميع فيما هو قادم».

ونشرت الجريدة الرسمية، في وقت سابق، قرارات رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونص قرار تشكيل الوطنية للصحافة على أن يترأسها عبدالصادق الشوربجي، والذي يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، وعضوية كل من المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وإيهاب محمد أبوعيش ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وأحمد مختار طلبة مِن الشخصيات العامة وذوي الخبرة، ووليد عبدالعزيز عامر ممثلا للصحافة القومية، وسامح عبدالله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد عثمان ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.