شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بـ«هندسة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الأربعاء، فتح باب التقدم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بمقرها في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الأربعاء.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، إن الحاضنة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والموجهة للشباب من داخل الجامعات، وتهدف إلى تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال، سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم.

وأشار إلى أنه سيجري العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، وخلق بيئة متكاملة لريادة الأعمال وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة، حتى تتمكن من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد حلول مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.