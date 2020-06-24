التموين: طرح الكمامة القماش بسعر يتراوح بين 9.25 إلى 10 جنيهات على البطاقات التموينية

مازالت وزارة التموين تواصل مجهودها المكثف مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير الكمامات القماش وأن الوزارة سوف تطرحها على بطاقات التموين بسعر يتراوح بين 9.25 و9.50 أو 10 جنيهات، وأن الوزارة سوف تبذل قصارى جهودها حتى لا يتجاوز سعرها عن 10 جنيهات للكمامة القماش، وهذا في ظل الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وتحديداً وأن سعر الكمامة القماشة في الأسواق تتعدى 20 جنيها، وأنه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيام الإعلان عن السعر المحدد.

كما كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أن الوزارة تقوم حالياً بمجهود كبير لتوفير الكمامات القماش للمواطنين على البطاقات التموينية وتكون بسعر قليل عن الأسواق، بخلاف الجهود المبذولة من الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وأكد الوزير أن طرح الكمامات على البطاقات اختياري والهدف منها توفير كمامة قماشة مطابقة للمواصفات التي حددتها الجهات المعنية.