أسعار الذهب في مصر ترتفع اليوم الأربعاء 24/6/2020.. وعيار 21 يسجل 797 جنيها

في الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب تغييراً كبيراً بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد، وسوف نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.

سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة خمس جنيهات، وجاء هذا الارتفاع بفضل سعر أوقية الذهب إلى أعلى سعر لها خلال 8 أشهر، الامر الذي تسبب في ارتفاع سعر المعدن الأصفر في مصر مسجلاً أعلى سعر له في تاريخه.

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 21 نحو 797 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 910.85 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 18 نحو 683.15 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6376 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1777 دولاراً.

والجدير بالذكر أن التباطؤ الاقتصادي العالمي بلغ 18.5% هو وسبب صعود الطلب على الذهب ومن بعدها حدوث زيادة في السعر، بخلاف الزلزال الذي تعرضت له المكسيك ضاعف الطلب على الذهب.