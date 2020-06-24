شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. تفاصيل الكليب الجديد للكينج محمد منير "الناس فى بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لايف ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلتان شروق وجدى ورغدة بكر موجزا لأهم الأخبار الفنية، من بينها تفاصيل الكليب الجديد للكينج محمد منير "الناس فى بلادى"، وقرار تأجيل غرفة صناعة السينما قرارات فتح دور العرض للأحد المقبل، وأيضا اختيار السيناريست هانى سرحان لكتابة الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" للنجم كريم عبد العزيز، وتفاصيل تعاون النجمة روبى مع المخرج محمد ياسين فى مسلسل خارج السباق الرمضانى.

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الموجز الفنى



جانب من الموجز الفنى

النجم الكبير محمد منير يستعد لتصوير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى" على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها مع الملحن محمد رحيم، وهى آخر ما كتب الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى.

وأعرب منير عن سعادته بكلمات وموسيقى الأغنية، موضحا أنه خلال تصويرها بطريقة الفيديو كليب، سيتم مراعاة والحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسيتم التصوير بإحدى المدارس الابتدائية، وعدد آخر من مواقع التصوير.. والكليب سيكون من إخراج أحمد عبد المحسن ومقرر طرحه بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.