السيسى يوجه بالعمل على استعادة الدولة الليبية وصون الأمن القومى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة الدولة الليبية، وصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

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