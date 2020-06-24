شكرا لقرائتكم خبر عن اختارت 2 يعيشوا من 6 .. حكاية طبيبة أسوان مع العزل الصحى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاصيل مثيرة، روتها الطبيبة ندى عطية، التى تعمل فى مستشفى أسوان التخصصى، المخصص عزل صحى لمصابى كورونا، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن أكدت أنه خلال 24 ساعة فقط، عاشت لحظات، هى أبشع أيام حياتها، مؤكدة أنه لا يوجد شيء اسمه الفيروس شراسته قلت، بالعكس النهاردة الموت كان جنبي في كل حته، مؤكدة أنها كانت مجبرة على اختار 2 من 6 بيموتوا داخل العزل الصحى، فوصلنا لمرحلة مين ينزل العناية ومين يقعد لمصيره، مشيرة إلى أنها نزلت شاب الرعاية واللي جنبه حالته كانت أوحش بس اضطريت اختار الشاب. ويقدم ”الخليج 365”، تفاصيل رواية طبيبة العزل الصحى بأسوان من خلال الفيديو جراف التالى:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختارت 2 يعيشوا من 6 .. حكاية طبيبة أسوان مع العزل الصحى .. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.