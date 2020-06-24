شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تعلن إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. إزالة 1993 اعتداء على أملاك الدولة.. و«مدبولى» يكلف الأجهزة المعنية بالتصدى بكل قوة وحزم.

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