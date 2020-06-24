بالأسماء.. تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجی

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی وعضوية كل من: 1- المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة . 2 - محمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية. 3 - سامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . 4 اأحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة. 5- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية . Advertisements 6- سامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية. 7- أسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية . 8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة . ( المادة الثانية ) تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .

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