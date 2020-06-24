شكرا لقرائتكم خبر عن صور..دولة المؤسسات.. كرم جبر يبدأ رئاسة الأعلى للإعلام بزيارة مكرم محمد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الكاتب الصحفى، كرم جبر مهامه رئاسته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بزيارة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس.

وهنأ مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفى كرم جبر بتوليه رئاسة المجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.

وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.

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كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی.

وتضمن القرار عضوية كل من المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة .

ومحمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وأحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية، وسامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 365 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.

وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية، ووليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وريهام علی مصطفی کامل السهلي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وجمال راجي عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وسامي عبد السلام سعدون عبد المعطي - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، وهالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين

ونصت (المادة الثانية)، علي أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .