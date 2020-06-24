شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة: المتطوع الأول تلقى لقاح "إمبيريال كوليدج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الباحثون في إمبيريال كوليدج، بلندن أن المتطوع الأول قد تلقى اللقاح الجديد الذي قاموا بتطويره، مشيرين إلى أن فور ثبوت نتائج ايجابية سيتم التخطيط لتجارب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة البريطانية فى القاهرة، عبر تويتر، تحديث بخصوص اللقاح، وجاء فى التغريدة :"آخر التطورات حول لقاح فيروس كورونا أعلن الباحثون في إمبيريال كوليدج لندن أن المتطوع الأول قد تلقى اللقاح الجديد الذي قاموا بتطويره. هذه هي التجارب الأولية للقاح، وفور ثبوت نتائج ايجابية سيتم التخطيط لتجارب أكبر في وقت لاحق من هذا العام".

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