شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل طبية بالقاهرة والإسكندرية ضمن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على "فيس بوك"، صورا للقوافل الطبية والعلاجية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظتى القليوبية والإسكندرية. وكان المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات، كشف أنه تم عمل قاعدة بيانات ومنظومة الكترونية لمبادرة رئيس الجمهورية لمواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات والمراكز الصحية التابعة لقطاع الرعاية الأساسية وكذلك العيادات الخارجية بالمستشفيات والعيادات الطبية المتنقلة.



وقال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـــ"الخليج 365" أن المبادرة تستهدف توفير سبل الرعاية الصحية من خلال الكشف والفحص الطبي الشامل مع توفير التحاليل وصرف العلاج لمدة 3 شهور مجانا للمنتفعين بالمبادرة من أصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف مستشار وزير الصحة والسكان أن المبادرة تقدم خدمة الكشف والتحليل والعلاج الدوائي للمصابين بأمراض السكر والضغط والذين يتجاوز عددهم وفق إحصاءات قاعدة بيانات 100 مليون صحة 25 مليون مريض 10 مليون منهم ضغطهم غالي و15 مليون سكرهم عالي بينهم وتابع: وفق البيانات لدينا 2 مليون مواطن مصابين بالسكر والضغط. Advertisements





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