شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا مكرم" هاشتاج يتصدر تويتر.. مغردون يوجهون رسائل للكاتب الصحفى: رجل دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر تويتر، بعد ساعات من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الكاتب الصحفى، كرم جبر، لمهام رئاسة المجلس.

وحرص الكثير من المغردين على توجيه الشكر للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، بعد انتهاء فترة رئاسته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووصفه الكثيرون من المغردين، بـ"البطل"، بعد تصديه للكثير من حملات التشويه التي دشنها جماعات الأخوان الإرهابية، خلال فترة رئاسته للمجلس.



تريند تويتر

وتصدر هاشتاج "شكراً مكرم" قوائم تويتر، ليشارك فيه مئات المغردون في رسائل شكر للرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكتب أحد المشاركين "رجل دولة ومحب لمصر، مصر مش بتنسي أبطالها"، وأضاف آخر "الحرب ضد الفساد محتاجة راجل زي دا".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.

وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.