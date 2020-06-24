كرم جبر:طلبت من الاستاذ مكرم محمد أحمد أن يكون مساندا بالمشورة والرأى والخبرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يستهل أعماله بعد تشكيله الجديد، بالاحتفال بالأستاذ مكرم محمد أحمد، بشكل يليق بتاريخه ومكانته المرموقة فى الصحافة والإعلام، واعترافاً بدوره الكبير فى خدمة قضايا الحريات العامة والوقوف فى ظهر الدولة المصرية، مدافعاً قوياً عن قضاياها وتحدياتها.
وقال جبر إنه قام بزيارة للأستاذ مكرم في منزله وقدم له الشكر على الدور العظيم فى المجلس خلال الفترة التى تولى فيها رئاسته، وجهوده الكبيرة التى لم تتوقف لحظة واحدة، وطلب منه أن يكون مسانداً بالمشورة والرأى والخبرة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ مكرم تهنئته وسعادته، مشيراً إلى أنه أدى دوره على الوجه الأكمل، وتمنى لرئيس المجلس والأعضاء الجدد التوفيق والسداد، وأكد أنه لن يبخل في أي وقت في تقديم خبرته، استكمالاً للمسيرة التي قادها بنجاح.
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