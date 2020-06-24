شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 65 مليار دولار قيمة متوقعة لحجم استثمار الطاقة المخطط فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف ، أشار من خلاله إلى أن مصر أصبحت ضمن الدول الأكثر استثمارا في الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع توقعات بارتفاع استثمارات الطاقة والغاز خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح الإنفوجراف أن 28مليار دولار هى القيمة المتوقعة لحجم الاستثمارات المخططة للغاز الطبيعى فى المنطقة ، وأن 65 مليار دولار هى القيمة المتوقعة فى حجم الاستثمارات المخططة للطاقة فى مصر مقارنة ب50 مليار دولار فى التوقعات السابقة

وأشار الانفوجراف ان مصر تخطط للخروج من أزمة الطاقة العالمية من خلال الاستثمار فى الصناعات البتروكيماوية واكتشافات الغاز الحديثة.

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