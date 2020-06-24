شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تركية تؤيد حكم السجن على سيدة تركية معارضة لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة التركية أنقرة حكمًا بالسجن على جنان كفتانجي أوغلو، المسئولة بحزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في إسطنبول.

وكانت كفتانجي تواجه اتهامات بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية وممارسة "الدعاية الإرهابية"، حسب ما نقلت صحيفة "أحوال".

وأوضح المصدر أنها تتابع بسبب سلسلة تغريدات نشرت بين 2012 و2017.

وكانت المحكمة قضت بسجن المعارضة البارزة تسع سنوات وثمانية أشهر و20 يوما، في سبتمبر 2019.

ويقول مراقبون إن القضية ضد كفتانجي بمثابة "تدخل سياسي"، مشيرين إلى أن محاكمتها تعد "محاولة لتقييد الحقوق والحريات".

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وذكرت الصحيفة التركية أنه سيكون بإمكان جنان كفتانجي استئناف القرار أمام المحكمة العليا.

وتضمنت تغريدات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة العام 2013.

كما تواجه اتهامات "بالدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردا ضد الحكومة منذ العام 1989.