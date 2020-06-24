شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. هل يتكرر سيناريو ألمانيا المرعب فى مصر بعد إعادة الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لايف ”الخليج 365”، الذى قدمه الزميلان هشام محمد ورغدة بكر، تفاصيل ارتفاع عدد إصابات كورونا من جديد داخل ألمانيا، وهل سيتكرر نفس السيناريو هناك فى مصر بعد إعادة فتح عدد من المنشآت وتخفيف إجراءات مواجهة كورونا، والذى تمت استضافة كل من علاء ثابت وهو رئيس بيت العائلة المصرى فى المانيا والذى تحدث من برلين، والدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح.

وتحدث علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرى فى ألمانيا، عما يحدث من تطورات فى الشارع الألمانى بعد ارتفاع حالات الإصابات، والإجراءات الحالية التى تتخذها الحكومة الألمانية لمواجهة الارتفاع الجديد من الإصابات بفيروس كورونا، ورصد صورة كاملة عن الإجراءات المتبعة حاليا فى الشارع الألمانى بعد حالة الذعر مجددا من الارتفاع المفاجئ للإصابات.

من جانبه، تحدث الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن الإجراءات المتبع أن يتم اتخاذها فى مصر حتى لا يتكرر سيناريو المانيا ومنع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجددا ، ووجه بعدة نصائح للمواطنين لاتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة قيروس كورونا القاتل.

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