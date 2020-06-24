شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بين العاملين بالقطاع الصحى التركى فى ديار بكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي في مدينة دياربكر التركية الي 155 إصابة.

وفقًا للبيانات التي أعلنتها منصة ديار بكر الصحية، فقد ظهرت نتائج 155 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المدينة بفيروس كورونا، وجائت الإصابات كالتالي: 35 طبيبا و 74 ممرض، 3مساعدين طبيين، 23 موظفا،3 سكرتير طبي، 20 فني، 1 من موظفي المختبرات،5 ضباط التسيير الذاتي وأخصائي إجتماعي وحالة وفاه واحدة.

وارتفع عدد الإصابات التي ظهرت نتائجهم إيجابية بكورونا داخل مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان التركي) الي 19 حالة إصابة مؤكدة.

يأتي ذلك بعد ان أعلن بالأمس عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين موظفي البرلمان التركي الي 17 إصابة، أعلن اليوم عن إصابة موظف يعمل في رئاسة المكتب الصحفي والعلاقات العامة بالمجلس ويدعي شافي .م.ك، بالإضافة الي اكتشاف كورونا لدي موظف الشاي الذي يعمل في دور المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأعلن إنجين ألتاي ، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري ، الذي عقد مؤتمرا صحفيا في البرلمان ، أن نتائج الفحص لموظف الشاي في الطابق الخاص بهم في البرلمان ظهرت إيجابية وقال:"نأمل أن نتخطي هذا الأمر إن شاء الله"

على جانب أخر ،أنهت ممرضة تركية 28 عاما تدعي باديا مانتاشا حياتها ، كانت تعمل في إحدى المستشفيات بمدينة دياربكر التركية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقاً للادعاءاتفقد قامت بترك رسالة لوالدها قبل انتحارها، ويذكر أن الممرضة المنتحرة كانت تعمل في قسم الوباء بالمستشفي هي وزوجها.

وظهرت نتائجهم إيجابية قبل فترة قصيرة، وكانت تتحمل كافة السلبيات التي يمكن ان يتحملها العاملين بمجال الصحة، كما لم تستطع استخدام حقوقها الشخصية بما فيه الكفاية، ولم تجد أحد يقوم برعاية طفلها بعد عزل زوجها أيضا.