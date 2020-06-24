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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أيوب يحطم ثالث رقم بموسوعة جينيس خلال عام فى تمرين الخطوة الهوائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الشاب محمود أيوب ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وهو خريج كلية التربية الرياضية شعبة تدريب، فى كسر ثالث رقم قياسى له على التوالى خلال عام بموسوعة جينيس للأرقام القياسية فى تمرين الخطوة الهوائية والذى نفذه أمام معبد هيبس فى شهر يناير الماضى، وبعد الانتهاء من تحكيم وفحص المحاولات جرت الموافقة على اعتماد الرقم القياسى الجديد بإجمالى 56 قفزة فى زمن 30 ثانية، ليكون هذا الإنجاز هو الثالث على التوالى فى أقل من عام واحد بعد أن حقق الرقم القياسى فى تمرين الضغط بإبهامين فقط وحقق فيه 38 عدة متفوقا على الرقم الأخير بفارق 6 عدات.
كما نجح فى كسر الرقم القياسى فى تمرين القفز على التوالى Most consecutive split jumps للاعب الأسترالى باتريك نى بوى لارتى والذى حقق 34 عدة، وحقق محمود أيوب 40 عدة ليصبح أول حامل لرقم قياسى فى موسوعة جنيس بمحافظة الوادى الجديد وثانى لاعب على مستوى الجمهورية .
ويعمل الكابتن محمود أيوب فى مجال التدريب واللياقة البدنية وكان ضمن الأوائل على دفعته وقام بالتسجيل لرسالة الماجستير وبدأ طريقه فى التعامل مع موسوعة جينيس من خلال البريد الإليكترونى لطلب تسجيل رقم قياسى جديد فى أحد التمرينات الرياضية وهو القفز مع الانقسام على التوالى وقام بتسجيل التمرين وفقا لاشتراطات الموسوعة وتم اعتماده وحصل على الشهادة بعد تحقيقه رقما جديدا فى التمرين بزيادة 6 عدات عن الرقم المسجل سابقا.
وقال محمد أيوب والد اللاعب الحاصل على الرقم القياسى فى تصريح خاص لــ" الخليج 365 " أن نجله حاليا يؤدى الخدمة العسكرية بعد التخرج وكان يقوم بتقديم الطلب لكسر الارقام القياسية ضمن العرض المجانى للموسوعة والذى يستغرق فترة 6 أشهر لحين الرد عليه وبالفعل وصله الرد رسميا من الموسوعة بقبول محاولته تتويجا لجهود نجله ومحاولاته المتكررة لتحقيق انجازا يضاف لسجل الانجازات الرياضية على المستوى المحلى والعالمى .
وأضاف أيوب أنه سعيد بما حققه نجله من انجازات رياضية فى وقت قياسى ويتمنى له الاستمرار على هذا النهج حتى يحقق كل ما يطمح إليه مؤكدا على أن نجله لا يسعى لتحقيق أرباح مادية من وراء نجاحاته الرياضية بقدر ما يهدف لتحقيق ذاته ورفع اسم مصر عاليا فى المنافسات الرياضية التى يخوضها.
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