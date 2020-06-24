شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إعلام قطر يحض على التفرقة والطائفية والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، الإعلام القطرى بنشر العنف والطائفية، وقال التقرير الذى أوردته قناة العربية: "محتوى إعلامي قطري يحض على التفرقة والطائفية والعنف ".، واتهم التقرير، قطر بعدم بذل جهودا كافية لمحاربة العنف، وقال التقرير، قطر بذلت جهودا غير كافية لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف.

وكان تقرير الخارجية الأمريكية أكد، أن السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الرياض تواصل العمل مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب.

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، فى بيان أوردته قناة العربية، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر .

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وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع دول في أوروبا ومناطق أخرى على كيفية استئناف السفر بأمان عقب قيود العزل التي ارتبطت بتفشي فيروس كورونا وذلك بعد الإعلان عن معايير للاتحاد الأوروبي قد تستبعد الأمريكيين بسبب المعدلات المرتفعة للإصابة بالفيروس.