شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 930 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 930 من المصريين العالقين، بإيطاليا، و المملكة العربية السعودية، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل ثلاث رحلات نظمتهما الشركة الوطنية مصر للطيران، الأولي قادمة من مدينة ميلانو، على متنها 185 راكب، والرحلة الثانية قادمة من جدة وعلي متنها 164 راكب ، والثالثة قادمة من أبو ظبي وتقل 180 راكبا، واستقبل المطار رحلتين للخطوط السعودية الأولي قادمة من الرياض وعلي متنها 218 راكبا من المصريين، والثانية قادمة من المدينة وعلي متنها 184 راكبا.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.