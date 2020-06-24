أخبار مصر اليوم.. الحكومة: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الحكومة: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. ومدبولي يكلف بالتصدي بحزم، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.



الحكومة: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. ومدبولي يكلف بالتصدي بحزم الحكومة: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية.. ومدبولي يكلف بالتصدي بحزم تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.



صحة البحيرة تتقدم ببلاغ رسمى ضد نجل "ماما سناء" بعد نفيه إصابته بكورونا صحة البحيرة تتقدم ببلاغ رسمى ضد نجل "ماما سناء" بعد نفيه إصابته بكورونا حررت، منذ قليل، الإدارة الصحية بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، محضرت رسميا بقسم الشرطة، ضد شادى أحمد شاكر، النجل الأصغر لليوتوبر الشهيرة "ماما سناء" لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازيه الخاصة بالعزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا.

صندوق النقد: اقتصاد مصر من بين أكبر 30 اقتصادا يمثلون 83% من الناتج العالمى ذكر صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.

السيسى يبحث مع رئيس وزراء كندا هاتفياً جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا.

مرشح لمنصب بالبنتاجون يكشف: رئيس CIA السابق حاول الإطاحة بترامب واغتياله قالت شبكة "CNN" إن أنتونى تاتا، مرشح البيت الأبيض لثالث أعلى منصب في البنتاجون بث مرارا نظريات مؤامرة بأن رئيس الـ CIA السابق جون برينان، حاول الإطاحة بالرئيس ترامب بل واغتياله.

صندوق النقد الدولى: الركود العالمى هذا العام سيفوق التوقعات بسبب كورونا قال صندوق النقد الدولى إن الركود العالمي هذا العام بعد إجراءات الاحتواء لوقف وباء Covid-19، سيكون أقوى مما كان متوقعًا هذا العام ، وفقًا لآخر توقعات الصندوق الصادرة يوم الأربعاء.

أبشع جريمة بمصر.. زوج يدبر جريمة اغتصاب وقتل لزوجته بالدقهلية فى لايف الخليج 365 التقى ”الخليج 365” فى بث مباشر، مع أسرة الطالبة المتوفية بقرية ميت عنتر، حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بالدقهلية، من كشف لغز العثور على طالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة مقتولة داخل شقتها بقرية ميت عنتر، والقبض على المتورطين بعد تبين أن زوجها مشارك بالجريمة، وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد جهاد الشربينى، مأمور مركز طلخا بورود بلاغ بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز.

قبل ساعات من المباراة.. وصول لاعبي ريال مدريد للمدينة الرياضية لقاء مايوركا حرصت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني، على مشاركة جمهورها، بلحظة وصول لاعبيها للمدينة الرياضية قبل مواجهة نادي مايوركا اليوم في الدوري الإسباني، للتأكيد على صدارة الليجا. Advertisements

إنبى يعلن وجود 4 حالات إيجابية بين صفوفه بعد المسحة الأولى لـ"كورونا" أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، وجود 4 حالات بين صفوف الفريق مصابين بفيروس كورونا قائلا، "عملاً بمبدأ الشفافية يوجد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول، تم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى ودون ظهور أى أعراض".

وزير الرى السودانى: تلقينا دعوة من إثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة كشف البروفيسور ياسر عباس، وزير الموارد المائية والرى السودانى، أن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.

التموين: متوسط سعر كمامة القماش على البطاقات من 9.25 إلى 10 جنيهات تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير كمامات القماش وأن الوزارة تسعى بأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.25 أو 9.50 أو 10 جنيهات وأن الوزارة تبذل جهدا حاليا بحيث لا يتجاوز السعر عن 10 جنيهات للكمامة القماشية، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين ،خاصة وأن سعرها فى الأسواق بنفس المنتج يتجاوز 20 جنيه وأنه بمجرد تعاقد هيئة الشراء الموحد على الكمامات وتوفيرها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الاسعار المقررة.

حالات كورونا الستة من أندية إنبى والاتحاد السكندرى والمقاولون كشف مصدر باتحاد الكرة أن الحالات الستة الايجايبة التى ظهرت لأندية الدورى تخص أندية المقاولون العرب وإنبى والاتحاد السكندرى، وكشفت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور ٦ حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، فى اليوم الثانى للمسح الطبى الذى أجرته أندية الدورى الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبى اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.

إنفو جراف.. إنجازات زين الدين زيدان مع ريال مدريد كمدرب ولاعب حقق زين الدين زيدان مدرب الريال العديد من الإنجازات في حياته الكروية، سواء كان لاعبا لكرة القدم أو مدربا لفريق من أكبر فرق العالم.

البترول تمد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب إلى سبتمبر المقبل أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، مد موعد اغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية لمدة شهرين، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لكي تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الساعة 12 بتوقيت القاهرة .

صورة نادرة من 50 عاما.. رجاء الجداوي بفستان الزفاف يتوجه الكثيرين بالدعاء للنجمة رجاء الجداوي حاليا بعد تدهور حالتها الصحي نتيجة إصابتها بفيروس كورونا منذ حوالي شهر، حيث لا تزال ترقد فى العناية المركزة علي جهاز التنفس الصناعي.