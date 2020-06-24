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شكرا لقرائتكم خبر عن «ادعى التوصل لعلاج كورونا».. «أطباء المنوفية» ترفع دعوى قضائية ضد صيدلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة الأطباء بالمنوفية اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد صيدلي ادعى أنه اكتشف علاجًا لفيروس كورونا، وروّج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن ومارسته مهنة الطب واستخدام عقار عشبي لعلاج حالات الإصابة.
وذكر بيان للنقابة الفرعية، الأربعاء، أنه تم تكليف محامي النقابة برفع قضية ضد الصيدلي لممارسته مهنة الطب، واستخدام عقار عشبي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد دون ترخيص بذلك، وذلك بعد التواصل مع العديد من الجهات لوقف هذا النشاط والترويج له وقيام إدارة التفتيش الصيدلي بدورها وإبلاغ النيابة العامة.
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