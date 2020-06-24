شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يبحث التنسيق الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تأكيد الوزير شكري على ضرورة دفع وتطوير مسار التعاون والتنسيق بين القاهرة وعَمّان وبغداد، والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون المختلفة، بما يُحقق الاستفادة القصوى من موارد وإمكانيات الأطراف الثلاثة في دعم خططها التنموية وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة، وفقًا للتكليفات الصادرة من القمم الثلاثية المتتابعة التي عُقدت بين قادة الدول الثلاث.

وأعرب شكري عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة، لاسيما الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فضلًا عن تطورات القضية الفلسطينية.

واختتم حافظ بالإشارة إلى اهتمام الوزير شكري بالإعراب عن تقدير القاهرة لمواقف الدعم والتضامن من الأشقاء في العراق والأردن، وآخرها خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، والتي عُقدت أمس 23 يونيو الجاري.

اجتماع وزير الخارجية سامح شكري عبر تقنية الفيديو كونفرانس