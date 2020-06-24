شكرا لقرائتكم خبر عن «ست الحبايب» الصادر عن «التضامن» يشارك في مهرجان أفلام المرأة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مهرجان أفلام المرأة السينمائي الدولي بالأردن اختيار الفيلم التسجيلي القصير «ست الحبايب» في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، بعد اختياره من بين 600 فيلم من 36 دولة.

ويبدأ العرض إلكترونيا نظرا للظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر بدء العروض يوم 26 يونيو الجاري.

الفيلم من إنتاج الوزارة، ومن إخراج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وقال دياب إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصصًا واقعية ويحكي عن كفاح 3 أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان، وتم عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس عام 2019.

يشار إلى أن وزارة التضامن تعمل على توثيق برامجها التنموية، من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة؛ حيث أنتجت الوزارة من مطلع عام 2017 إلى الآن 40 فيلمًا يتناول دور الوزارة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية في مصر، فضلاً عن المشاركة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والحصول على العديد من الجوائز بها.

يذكر أن فيلم «ست الحبايب» حصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما حصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة.

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