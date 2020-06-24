شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية الأولى على مستوى الجمهورية في التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد المحصنة للحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة القومية الأولى 2020.

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية انتهت من تحصين 237 ألفا و428 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية حتى الأحد الماضي.

وأكد الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الانتهاء من تحصين 246 ألفا و491 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية بنسبة تنفيذ 65.8 % من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى الثلاثاء الموافق 23 يونيه الحالي، مؤكدًا استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف وتطبيق واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.