شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إصابتهما بـ«كورونا».. محافظ المنوفية يطمئن على مدير الإسعاف ووكيل حميات منوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، والدكتور محمد حسب النبي، وكيل حميات منوف، للوقوف على حالتهما الصحية عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، متمنيا لهما الشفاء العاجل والعودة لممارسة عملهما.
وبعث محافظ المنوفية شهادة تقدير لشخص يدعى أبوصالح محمد أبوصالح، تقديرًا لجهوده المخلصة وتطوعه لتغسيل شهداء فيروس كورونا ولكونه نموذجًا يُحتذى به في التضحية والشهامة.
وأكد محافظ المنوفية أن تكريمه يأتي في إطار دعم النماذج المشرفة والمتميزة من أهل التميز والعطاء والتشجيع على نشر القيم الإيجابية في ظل تداعيات فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
58,141
-
تعافي
15,535
-
وفيات
2,365
كانت هذه تفاصيل خبر عقب إصابتهما بـ«كورونا».. محافظ المنوفية يطمئن على مدير الإسعاف ووكيل حميات منوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.