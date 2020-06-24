شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إصابتهما بـ«كورونا».. محافظ المنوفية يطمئن على مدير الإسعاف ووكيل حميات منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، والدكتور محمد حسب النبي، وكيل حميات منوف، للوقوف على حالتهما الصحية عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، متمنيا لهما الشفاء العاجل والعودة لممارسة عملهما.

وبعث محافظ المنوفية شهادة تقدير لشخص يدعى أبوصالح محمد أبوصالح، تقديرًا لجهوده المخلصة وتطوعه لتغسيل شهداء فيروس كورونا ولكونه نموذجًا يُحتذى به في التضحية والشهامة.

وأكد محافظ المنوفية أن تكريمه يأتي في إطار دعم النماذج المشرفة والمتميزة من أهل التميز والعطاء والتشجيع على نشر القيم الإيجابية في ظل تداعيات فيروس كورونا.