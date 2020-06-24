شكرا لقرائتكم خبر عن «يمثل خطورة على المحيطين به».. «صحة البحيرة» تحرر محضرًا ضد نجل «ماما سناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة الصحية بكفر الدوار محضرًا ضد «شادى» نجل اليوتيوبر الشهيرة الراحلة «ماما سناء»، تتهمه فيه بخرق الحظر المنزلى وعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة التي وقع عليها بالعزل في غرفة منفصلة وارتداء الواقيات، وحمل المحضر رقم 3202 إدارى قسم شرطة كفر الدوار.

وقال مصدر بمديرية الصحة إن الإدارة الصحية في كفر الدوار تواصلت مع المذكور تليفونيًا أكثر من مرة لمطالبته بعزل نفسه، وأنه عقب ثبوت إصابة «شادي» بفيروس كورونا تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي، إلا أنه قام بتوقيع إقرار بالخروج من المستشفى وعزل نفسه منزليا، ولم يلتزم، بما يمثل خطورة على المحيطين به والمتعاملين معه.

كان «شادى» نجل «ماما سناء» ظهر في مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الإجتماعى ويظهر فيه مع شقيقه المعروف باسم «حمو شاكر» وزوجته، يعلن خلاله أنه غير مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف «شادى» في الفيديو: «رحت المستشفى الشاملة وفروا لي حجرة وخرجونى وبعدها نفوا الخبر إنى إيجابى، وطلعت من المستشفى عملت أشعة مقطعية على الصدر ومفيهاش أي حاجة وماما مش ميتة بكورونا ماما ميتة بمرض في الصدر».

وأوضح «شادى» أنه علم بخبر إصابته بكورونا في النيابة أثناء وجوده مع شقيقه وزوجته لأخذ أقوالهم في البلاغ المحول من محافظ البحيرة ضد أطباء المستشفى لاتهامهم بالإهمال في رعاية والدتهم، مشيرًا إلى أنه «لو أنا مش كويس مكنوش رضيوا يخرجونا من المستشفى ولا نفو خبر إصابتي بالفيروس، وأنا ما عنديش فيروس وعملت أشعة وتحاليل وطلعت كويسة».

وأوضح «حمو شاكر» وشقيقه أن «فيديو الجيم كان قبل الحجر الصحي والكورونا وعزومة الفسيخ من 4 شهور، ولما طلعنا نتكلم اتكلمنا عشان مش عايزين حد تانى يحصل فيه كده، وأمك ما ماتتش قدام عينك عشان كده بتقول إنتوا وانتوا وبتضحك».

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كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، المعروفة باسم «ماما سناء».