شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات وضوابط.. وزير الأوقاف يتابع استعداد المديريات لإعادة فتح المساجد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع عدد كبير من مديري المديريات بالمحافظات لشرح ضوابط فتح المساجد، كما التقى عددًا آخر من مديري المديريات في إطار غرفة العمليات المنعقدة على مدار اليوم بالوزارة بشأن الاستعداد لفتح المساجد.

وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان، أن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بديوان عام الوزارة بدأت اليوم في توزيع مستلزمات التطهير والتعقيم على مديريات الأوقاف لبدء حملة التطهير والتعقيم والنظافة الشاملة بشكل مكثف بداية من الخميس، استعدادًا لفتح المساجد فجر السبت المقبل، مع مواصلة هذه الحملة بشكل دائم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير قرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه لكلٍّ من: الدكتور عبدالرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية)، والشيخ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان)، لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف، حيث كانت الوزارة قد قررت صرف مكافأة 1500 جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا.

وأضافت الوزارة، أن باكورة مبيعات مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م بلغت مليون ونصف المليون جنيه، وكانت محافظات بني سويف والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ في مقدمة المحافظات.

وتابعت الوزارة، في بيانها، إن إدارة مشروع صكوك الأضاحي بديوان عام الوزارة قامت بتخصيص أرقام تليفونات خاصة بالمشروع من أجل العمل على راحة المساهمين والمشاركين في المشروع، وللمشاركة يتعين الاتصال أو إرسال رسالة (طلب صك) عبر الواتس على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) متضمنة (الاسم – العنوان – عدد الصكوك)، يصلك مندوبنا حيث كنت، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري) .

واعتمد وزير الأوقاف تجديد تكليف عثمان محمد عثمان بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة.

وكان الوزير اعتمد خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف والقيادات الدينية ووكلاء الوزارة بمقر الديوان العام بالوزارة، القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من قرارات تتعلق بإعادة فتح المساجد أمام الصلوات الخمس مع تعليق صلاة الجمعة.

وتم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية: عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط)، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف، وفتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الآذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الآذان في جميع الصلوات، والاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وقرر وزير الأوقاف ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر، ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

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وأكد وزير الأوقاف، أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية، وأنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

وحذر وزير الأوقاف من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني، مضيفا أن كل مديرية ستقوم بموافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25 يونيو الجاري، وتحت مسئولية مدير المديرية، على أن يتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 يونيو الجاري وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح.

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات، محذرا من أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.