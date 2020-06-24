رسالة وزيرة الصحة لأولياء الأمور

قامت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بالتأكيد على أنها قامت بالتنسيق مع جميع المحافظات من أجل اتباع جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامة جميع الطلاب والتأكد من التزام جميع الطلاب بالقوانين والإرشادات، وناشدت أولياء الأمور بعدم التجمع أمام اللجان لأن ذلك الأمر سيؤدي إلى الازدحام وسبق وقامت الوزارة بالتحذير من ذلك الأمر.

وأكدت على أن طالب الثانوية العامة مؤمن بشكل جيد وتواجد ولي الأمر شيء عظيم للغاية ولكن في هذه الأوقات يضر الأبناء ويزيد من انتشار العدوى ونقل الفيروس بين الجميع، وقامت بالتعليق على حملة 1000 مليون صحة قائلة” إن تم توزيع المواطنين على كافة المستشفيات من اجل الحفاظ على سلامتهم خلال إجراء الفحوصات الخاصة بالأمراض المزمنة”.