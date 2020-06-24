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القيام بإنهاء خدمة فرد أمن في أوقاف أسيوط

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قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار بإنهاء خدمة فرد أمن مدني في مديرية أوقاف أسيوط يدعى ياسر يوسف أحمد وهذا لأنه خرج عن الواجب الوظيفي وتم عمل محضر له بعلم الجهات الأمنية المختصة وهذا لأنه ارتكب عمل لا يتناسب نهائياً بأي صفة من وزارة الأوقاف.

وجاء ذلك الأمر بناء على المذكرة التي تم تقديمها من مدير مديرية أوقاف أسيوط عاصم محمود قبيصي، وقامت وزارة الأوقاف بالتحذير من انتهاء خدمة أي شخص يقوم بعمل فكرة متطرفة أو يقوم بارتكاب أي عمل مخل بالشرف والآداب فالمؤسسة الهدف منها هو الحفاظ على القيم والأخلاق ومن يقوم بعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراء اللازم ضده.

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