تحرير الأوقاف محضر لمواطن منتحل شخصية إمام

قامت مديرية أوقاف الجيزة بالعمل على تحرير محضر إداري رقم 2193 لعام 2020 وذلك في قسم شرطة أبو النمرس ضد حسين محمد حنفي بركات وهذا بسبب انتحاله لشخصية إمام وخطيب ومدرس في الأوقاف كان يقوم بتبني فكرة الجماعات الإرهابية والمتطرفة مع العلم أن المدعو لا ينتمي نهائياً لوزارة الأوقاف أو لأي جهة تابعة لها.

كما أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قام بالإعلان عن إنهائه لخدمة ياسر يوسف أحمد فهو أحد أفراد الأمن المدني في مديرية أوقاف أسيوط وهذا بسبب خروجه عن نظام وظيفته وقام بالعمل على تحرير محضر ضده وذلك بمعرفة جميع الجهات الأمنية هذا بسبب قيامه بعمل لا يتناسب مع صفات وزارة الأوقاف.