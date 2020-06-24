أخبار مصر

رصد البيئة لمجموعة من الدارفيل

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قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالإعلان عن قدرة محميات البحر الأحمر برصدها لعدد كبير من الدرافيل النادرة التي تنتمي فصيلتها إلى فصيلة نادرة فصيلة الحيتيات ذوات الأسنان في منطقة شمال الغردقة كواحد من أهم المؤشرات الإيجابية التي قامت البيئة البحرية بالاستفادة منها وسط خفض الضغوط من كلاً من الأنشطة البشرية والانبعاثات.

كما أنها أضافت أنه تم رصد مجموعة من الدرافيل التي تتكون من خمسة أفراد والتي تنتمي إلى فصيلة الحيتيات التي تحتوي على أسنان وتعيش في مياه البحار والمحيطات وتم رصدها في يوم 17 يونيو الجاري فتم مشاهدة هذه الدرافيل من الساعة الثانية بعد أن ظهر ذلك واستمر الرؤية لمدة ساعتين.

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