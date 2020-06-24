قيام الحكومة باستبدال سيارات السولار بسيارات تعمل بالغاز

قامت اللجنة الوزارية الاقتصادية تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع بالعمل على عرض التصور المقترح من وزارة المالية من أجل العمل على استكمال جميع المراحل جديدة من مشروع القيام باستبدال سيارات ملاكي قديمة بسيارات أخرى حديثة تعمل باستخدام الغاز الطبيعي وذلك تبعاً للآثار الإيجابية التي ترجع للاقتصاد القومي.

وفي هذا الاجتماع تم العمل على التأكيد على أهمية متابعة هذا المشروع بفضل ما يمقله هذا المشروع من أهمية كبيرة للدولة فهو يعمل على تحقق الكثير من الأهداف التي من أهمها القضاء بشكل نهائي على مشكلة تلوث الهواء وجعل البيئة سليمة ويتم حمايتها من جميع الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة بأكملها.